Haberler

Mersin'de 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi; 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MERSİN'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve nakliyesi yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda bir iş yerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Adrese yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik madde arama köpeğinin de katıldığı aramalarda elbise parçaları içine gizlenmiş 5 paket halinde 5 kilo 872 gram kokain ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi

Pusu kurdu, 12 kurşunla katletti: İlayda’nın katili cezasını çekecek