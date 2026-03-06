Haberler

Mersin'de 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Mersin'de 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ihbar üzerine Yenimahalle'de bir depoda denetim yaptı.

Depoda yapılan incelemede teneke kutularda bulunan sıvının zeytinyağı olmadığı yönünde şüphe oluşması üzerine, durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

Teneke kutulardan numune alınması üzerine, ürünlerin zeytinyağı olmadığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri 4,5 ton sahte zeytinyağını imha etmek üzere el koydu.

Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken sahte gıda üretimi ve satışıyla ilgili yasal süreç başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Yenimahalle'de yaptığımız denetimde yaklaşık 4,5 ton sahte zeytinyağını piyasaya sürülmeden ele geçirdik. Yapılan analizlerde bu ürünlerin insan sağlığı için ciddi risk oluşturabilecek maddeler içerdiği tespit edildi. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir oluşuma göz yummamız mümkün değildir."???????"

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım

Savaş sürerken Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi

Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Ameliyatlı haliyle besicilik yapan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu

Ameliyatlı haliyle çalışan Ömer amcanın sözleri yüreklere dokundu
İnfial yaratan 'savaş' iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var

İnfial yaratan iddia! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaş büyüyecek gibi! Rusya tepkilerin ardından topa giriyor