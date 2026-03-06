Mersin'de 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir depoda 4,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, zabıta ekipleri ihbar üzerine Yenimahalle'de bir depoda denetim yaptı.

Depoda yapılan incelemede teneke kutularda bulunan sıvının zeytinyağı olmadığı yönünde şüphe oluşması üzerine, durum Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirildi.

Teneke kutulardan numune alınması üzerine, ürünlerin zeytinyağı olmadığı tespit edildi.

Zabıta ekipleri 4,5 ton sahte zeytinyağını imha etmek üzere el koydu.

Olayla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulurken sahte gıda üretimi ve satışıyla ilgili yasal süreç başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların sağlığını tehdit eden sahte ve kaçak ürünlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızdan gelen ihbarları titizlikle değerlendirerek gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor. Yenimahalle'de yaptığımız denetimde yaklaşık 4,5 ton sahte zeytinyağını piyasaya sürülmeden ele geçirdik. Yapılan analizlerde bu ürünlerin insan sağlığı için ciddi risk oluşturabilecek maddeler içerdiği tespit edildi. Halkımızın sağlığını tehdit eden hiçbir oluşuma göz yummamız mümkün değildir."???????"