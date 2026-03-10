Haberler

Mersin'de 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı

Mersin'de, 'hırsızlık', 'uyuşturucu kullanmak', 'silahla tehdit' gibi suçlardan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma'nın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mersin'de hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, "hırsızlık", "uyuşturucu kullanmak", "silahla tehdit", "basit yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlünün Mezitli ilçesinde saklandığı ev belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından adrese düzenlenen operasyonda hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
