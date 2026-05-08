Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur'un öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı

Sanıklardan birine "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi, 4 ay hapis cezasına çarptırılan diğer 2 sanık tahliye edildi

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla öldürülmesine ilişkin tutuklanan 3 sanıktan 1'ine "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verildi, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırılan diğer sanıklar tahliye edildi.

Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanıklar Hüseyin Arda Ş. (20), Mustafa Z. (28) ve Nazmi Ç. (21), tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Hiranur'un ailesi ve yakınları ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, bir önceki celsede açıklanan mütalaaya ilişkin yazılı savunmaların heyete ulaştığını belirtti.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıkladığı, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından, Mustafa Z. ve Nazmi Ç'nin ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan cezalandırılmasını içeren mütalaasını yineledi.

Aygar'ın annesi Gülten Tan, yaşadığı evlat acısının dinmediğini belirterek, "Çocuğumu bilinçli şekilde katlettiler. Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum." dedi.

Baba Murat Aygar da sanıkların tamamının cezalandırılmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanıklardan Hüseyin Arda Ş, olay günü yaşananlara değinerek, "Kesinlikle aramızda bir tartışma olmadı. Ona zarar vermedim. Silahla ateş etmedim, ateş etmek için bir nedenim yok. Tahliyemi istiyorum." beyanında bulundu.

Sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç. de olayla ilgilerinin olmadığını öne sürerek, tahliyelerini talep etti.

Avukatların beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'ye "çocuğu olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 2 yıl hapis cezası verip tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, tutuklu olma sürelerini göz önünde bulundurarak "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırdığı sanıklar Mustafa Z. ve Nazmi Ç'nin tahliyesine karar verdi.

Duruşma sonrasında Aygar'ın ailesi ve yakınları ile Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir ve müşteki avukatları, Mersin Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Aygar'ın ailesi ve avukatlar, sanıklara verilen cezalara tepki göstererek, karara itiraz için dosyayı istinafa taşıyacaklarını kaydetti.

Olay ve iddianame

Merkez Toroslar ilçesi Sabahattin Çakmakoğlu Caddesi'nde 31 Ağustos 2025'te Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler Hüseyin Arda Ş, Nazmi Ç. ve Mustafa Z. tutuklanmıştı.

Polis ekiplerinin araştırmasında zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri tespit edilmiş, derenin üst tarafındaki alanda kan izlerine rastlanmıştı.

Hüseyin Arda Ş. ifadesinde, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürmüştü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklardan Hüseyin Arda Ş'nin "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi, Nazmi Ç. ve Mustafa Z'nin de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapsi talep edilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci
