Haberler

Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur'un Cinayetinde 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Mersin'de 16 Yaşındaki Hiranur'un Cinayetinde 3 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında cinayet zanlısının, olayın ardından Hiranur'u hastaneye götürdüğü belirlendi.

Mersin'de 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar'ın otomobilde tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aygar'ın 31 Ağustos'ta merkez Toroslar ilçesi Akbelen Bulvarı'nda park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince olay günü gözaltına alınan cinayet zanlısı Hüseyin Arda Ş. ile yanındaki şüpheliler N.Ç. ve M.Z'nin işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Toroslar ilçesinde Hiranur Nilgün Aygar'ın park halindeki otomobilde öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Hüseyin Arda Ş, N.Ç. ve M.Z. gözaltına alınmıştı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, zanlıların, araçta öldürülen Aygar'ı önce Yenişehir ilçesi Fuat Morel Mahallesi'ndeki Müftü Deresi'nin üst tarafında bulunan otluk alana, sonra da saat 23.50'de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdükleri belirlenmişti. Ekipler, derenin üst tarafındaki alanda yaptıkları incelemede kan izleri tespit etmişti. Şüphelilerden Hüseyin Arda Ş'nin, asker eğlencesi dönüşünde araçta "şaka amaçlı" doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar'ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenilmişti.

Aygar'ın cenazesi, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
Kritik veri açıklandı, memur ve memur emeklisinin zamlı maaş tablosu ortaya çıktı

Kritik veri sonrası memurun zamlı maaş tablosu ortaya çıktı
Öcalan, Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: Rojava ve Suriye benim kırmızı çizgimdir

Pervin Buldan'la mesaj gönderdi: İşte Öcalan'ın kırmızı çizgisi
Kriz büyüyor! CHP yetkilileri 'Binaya sokmayacağız' dedi, Gürsel Tekin'den karşı atak geldi

CHP yetkilileri "Binaya sokmayız" dedi, Tekin'den karşı atak geldi
Nagihan Karadere'ye hastane odasında zarf dolusu altın sürprizi

Ameliyat sonrası gelen zarf dikkat çekti: İçindekileri gören inanamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev banka nakit işlemlerini tamamen sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı

Dev banka nakit işlemlerini sonlandırdı, tüm ATM'lerini kapattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.