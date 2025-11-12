Haberler

Mersin'de 13 Yaşındaki Çocuk Arkadaşını Tüfekle Vurdu

Güncelleme:
Çamlıyayla ilçesinde 13 yaşındaki M.A.B., babasına ait tüfekle şakalaşırken arkadaşı C.C.S.'yi başından vurarak ağır yaraladı. Olay sonrası C.C.S. hastaneye kaldırılırken, M.A.B. gözaltına alındı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde 13 yaşındaki M.A.B., elinde babasına ait tüfekle şakalaşırken arkadaşı C.C.S.'yi (13) başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, ilçedeki Körmenlik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşı C.C.S. ile oyun oynayan M.A.B., evlerinin ahırında babasına ait tüfeğini buldu. M.A.B.'nin eline aldığı tüfek, arkadaşıyla şakalaşırken ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmanın başına isabet ettiği C.C.S., yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.C.S., ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. C.C.S.'nin hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. M.A.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
