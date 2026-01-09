Anamur ve Gülnar'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı

Mersin'in Anamur ve Gülnar ilçelerinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası (ANTSO) tarafından bir otelde düzenlenen programda, ilçede çalışan gazeteciler bir araya geldi.

ANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuna, gazetecilerin gününü kutlayarak katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal da yayımladığı mesajında 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden, her türlü zorluğa göğüs gererek çalışan gazetecilerin toplumun vicdanı ve sesi olduğunu ifade eden Şanal, ilçenin gelişimi için sundukları yapıcı katkılar ve kamuoyunu aydınlatma yolundaki özverili çalışmaları dolayısıyla basın mensuplarına teşekkür etti.