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Başsavcı Emre'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Başsavcı Emre'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, zaferin bağımsızlığın ilanı olduğunu belirterek, adalet ve hukukun üstünlüğüyle bu emanetin geleceğe taşınacağını vurguladı ve Atatürk ile şehitleri andı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başsavcı Emre, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti.

?Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan zaferin, Türk milletinin hiçbir güç karşısında boyun eğmeyeceğinin ilanı olduğunu kaydeden Emre, şu ifadeleri kullandı:

"Dün cephede kanla savunulan vatan bağımsızlığı, bugün ve gelecekte ancak adaletle ve hukukun üstünlüğüyle payidar kalacaktır. Hak ve adaletin egemen olduğu bir toplum, bu büyük zaferin en kıymetli teminatıdır. Bu mukaddes emaneti adalet, birlik ve beraberlik içinde yarınlara taşımak kararlılığıyla, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. ?30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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