Başsavcı Yasin Emre'den Kaymakam Şengök'e Ziyaret
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök'ü makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçe ve kentteki çalışmalar masaya yatırıldı; Şengök, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök'ü ziyaret etti.
Kaymakam Şengök, makamında ağırladığı Başsavcı Emre'ye ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Yenişehir ilçesinde ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Kaynak: AA