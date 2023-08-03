Mersin Büyükşehir Belediyesi Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu'nda 5. Sırada

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından hazırlanan 'Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu'nda, 30 büyükşehir belediyesi arasında 5. sırayı aldı. Belediyenin üniversite öğrencilerine sunduğu hizmetler ve projeler değerlendirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kamu Teknoloji Platformu tarafından hazırlanan 'Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu'nda, 30 büyükşehir belediyesi arasında 5. sırayı aldı.

Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin üniversiteli öğrencilere sunduğu hizmetler, olanaklar ve öğrencilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların değerlendirildiği araştırmada ilk 5'e giren Mersin Büyükşehir Belediyesi ; özellikle sosyal tesisleri, burs imkanları, ücretsiz internet, ücretsiz çamaşırhane ile kültür ve sanat etkinlikleri, 1 liraya ulaşım ve 6 liraya 3 çeşit yemek gibi projeleriyle dikkat çekti.

Kamu Teknoloji Platformu tarafından Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin öğrencilere sunduğu imkanların değerlendirildiği 'Üniversiteli Dostu Büyükşehir Belediyeleri Raporu' açıklandı. Platform tarafından Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesinin faaliyet raporları, stratejik belgeleri ile internet siteleri 6 ay boyunca incelendi ve büyükşehir belediyelerinin üniversite öğrencilerine sunduğu imkanların çeşitliliği dikkate alınarak, belli bir sisteme göre puanlandı. Araştırma sonucunda Mersin Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir belediyesi arasında 5. sırada yer aldı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Kamu Teknoloji Platformu Başkanı Çağrı Işıklıoğlu, Mersin Büyükşehir'in son yıllarda üniversite öğrencilerine sağladığı imkanlarda gözle görülür bir artış olduğunu belirtti. Araştırmalarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öğrencilere yönelik gerçekleştirdiği etkinlikler, barınma, yeme içme, sosyal tesis gibi olanakların öne çıktığını söyleyen Işıklıoğlu, bunların da üniversite öğrencilerinde pozitif bir isteklendirme yarattığını aktardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gerek sahil şeridinde sağladığı sosyal tesisler, gerek üniversite öğrencilerine sağladığı olanaklar, bisiklet yolları, burs imkanları, barınma imkanları, çok uygun fiyata sağladığı yeme içme, 1 liraya ulaşım, 6 liraya 3 çeşit yemek gibi projelerin, gençler üzerinde pozitif bir etki yarattığını sözlerine ekleyen Işıklıoğlu, TEKSİN uygulamasının üniversite öğrencilerinin hayatlarını kolaylaştırdığını ve bu açıdan da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle Akdeniz Bölgesi'ndeki diğer büyükşehir belediyeleri arasından pozitif yönde ayrıştığına dikkat çekti.