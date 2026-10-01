Mersin Bozyazı'da orman dışı arazide çıkan yangın söndürüldü

Mersin Bozyazı'da orman dışı arazide çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Bozyazı ilçesi Akcami Mahallesi'nde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü. Kısmen ormanlık alana da sıçrayan yangına helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve itfaiye sevk edildi; ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde orman alanı dışındaki arazide çıkan yangın söndürüldü.
Akcami Mahallesi'ndeki orman alanı dışındaki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, helikopter, 7 arazöz, 3 su tankı ve itfaiye sevk edildi.
Kısmen bölgedeki ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahlesiyle söndürüldü.
Ekipler, bölgedeki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA