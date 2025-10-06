Haberler

Mersin Akdeniz'de Yol Yenileme Çalışmaları Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Bekirde ve Akdam mahallerinde 6 kilometrelik yol sathi kaplama çalışmaları başlatıldı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, ilçede güvenli ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla hizmetlerin sürdüğünü açıkladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekiplerince Bekirde ve Akdam mahallerinin yollarında yenileme çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü, Bekirde ve Akdam mahallerinde yaklaşık 6 kilometrelik yolda sathi kaplama yaptı.

Ekipler, 2 mahallenin ulaşımının iyileştirilmesi için çalışmaları sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe genelinde sıcak asfalt ve sathi kaplamanın yanı sıra yeni yol açma, kaldırım ve kilit taşı yenileme hizmetlerinin yapıldığını belirtti.

Çalışmaların sürdüğünü kaydeden Şener, "Vatandaşlarımızın çok daha güvenli, konforlu ve rahat yollarda seyahat edebilmesi amacıyla yol ve sokak yenileme hizmetini her mahallemize ulaştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
