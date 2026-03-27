Mersin Akdeniz'de yol ve kaldırımlar yenileniyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde yol ve kaldırımlarda belediye ekiplerince yenileme çalışması yürütülüyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri başlattıkları çalışma kapsamında ilçe genelindeki yıpranmış yol ve kaldırımları yeniliyor.

Kırsal mahallelerde de yağıştan dolayı zarar gören yollarda düzenleme yapan ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ulaşımda yaşanan aksamaları en aza indirmek için sahada olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in her sokağına hizmet götürmek için ekiplerimizle gece gündüz sahadayız. Zamanla yıpranan kaldırımları yeniliyor, bozulan yolları onarıyoruz. Özellikle kırsal mahallelerimizdeki üreticilerimizin mağdur olmaması adına tarım yollarına öncelik veriyoruz. Belirlediğimiz çalışma takvimi doğrultusunda, ilçemizde el değmemiş sokak bırakmayana dek hizmetlerimize devam edeceğiz."