Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Akdeniz'de tütün antreposuna yıldırım düştü, yangına itfaiye müdahale ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Akdeniz'de tütün antreposuna yıldırım düştü, yangına itfaiye müdahale ediyor Haber Videosunu İzle
Mersin Akdeniz'de tütün antreposuna yıldırım düştü, yangına itfaiye müdahale ediyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesi'nde tütün antreposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler antreponun büyük kısmına yayılırken itfaiye müdahale ediyor, TOMA araçları da destek veriyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.

Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.

Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.

İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.

Kaynak: AA
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü

Avrupa'da Türk'e kanlı infaz! Hastane odasında öldürüldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafsanur Sancaktutan imajını değiştirdi! Kendini Matrix’in Trinity’sine benzetti

Saçlarını kısacık kestirdi, kendini Trinity'ye benzetti
Peribacası çökmesinde hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu: Enkazdan çıkarılanların kimlikleri yürek yaktı

Ateş o şehrimize düştü: Peribacası faciasında kahreden detay!
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi

Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! Tüm birikimi çöp oldu
Galatasaray, Köln'ün genç yıldızı Said El Mala'yı istiyor

Cimbom gözünü 50 milyon euroluk yıldıza dikti
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı

Netanyahu dönemi bitmek üzere, şimdi yeni kriz başlıyor
Mankenler kraliçesi Aslı Baş’ın babası: Kızım cinayete kurban gitti

Mankenler kraliçesinin babası sözleriyle yürek dağladı
Çin'de korku dolu anlar! Pencerenin önünden geçen dev yılan kamerada

Apartman sakinleri dehşete düştü! 8 kiloluk ölümcül misafir