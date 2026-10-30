Mersin Akdeniz'de tütün antreposuna yıldırım düştü, yangına itfaiye müdahale ediyor

Mersin Akdeniz'de tütün antreposuna yıldırım düştü, yangına itfaiye müdahale ediyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Mahallesi'nde tütün antreposuna yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler antreponun büyük kısmına yayılırken itfaiye müdahale ediyor, TOMA araçları da destek veriyor.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale ediliyor.
Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı.
Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ediyor.
İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da destek veriyor.
Kaynak: AA