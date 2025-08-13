Mersin Akdeniz'de Sokak Yenileme Çalışmaları Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, belediye ekipleri sokak yenileme ve düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, çeşitli mahallelerde asfalt kaplama, yama ve kaldırım yenileme hizmetleri sunuyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki sokaklarda belediye ekiplerince yenileme ve düzenleme çalışması gerçekleştirildi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, sokaklardaki iyileştirme çalışmalarını Yeni, Mesudiye, Çay, Çilek, Camili, Bekirde, Mesudiye ve Güneş mahallerinde sürdürdü.

Ekipler, asfalt kaplama, yama, kaldırım, kilit taşı ve karo yenileme çalışması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüz, hazırladığımız plan ve program dahilinde merkez ve kırsal bölge ayırımı yapmadan, ihtiyaç duyan veya eksiği olan her mahallemize asfalt kaplama ve yama, kaldırım tadilatı, kilit taşı ve karo yenileme hizmeti sunmaya kesintisiz şekilde devam edecek."

