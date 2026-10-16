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Mersin Akdeniz'de Fen İşleri ekipleri su baskınlarına müdahale etti, teyakkuza geçti

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Mersin Akdeniz'de yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri müdahale etti. Ekipler Çay Mahallesi'ndeki sokaklarda çalışıp Kültür Mahallesi'ndeki iş yerinde su motoruyla tahliye yaptı, tıkanan mazgalları açtı.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, ilçede yağışlar sonrası oluşan su baskınlarına müdahale ederek tedbir aldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan su baskınlarına yönelik çalışma yaptı.

Çay Mahallesi'nde çeşitli sokaklarda çalışma yürüten ekipler, Kültür Mahallesi'ndeki bir iş yerinde ise su motoru yardımıyla su tahliyesi gerçekleştirdi.

Tıkanan mazgalların açılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da teyakkuz durumuna geçti.

Kaynak: AA
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