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Merriam-Webster Sözlüğü, "looksmaxxing" ve "Rickroll" dahil 1400 yeni kelimeyi sözlüğe ekledi

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ABD merkezli Merriam-Webster Sözlüğü, sosyal medya ve günlük yaşamda yaygınlaşan "looksmaxxing", "parasocial" ve "Rickroll" gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 1400 yeni kelimeyi sözlüğe eklediğini duyurdu.

ABD merkezli Merriam-Webster Sözlüğü, sosyal medya ve günlük yaşamda yaygınlaşan "looksmaxxing", "parasocial" ve "Rickroll" gibi kelimelerin de aralarında bulunduğu 1400 yeni kelimeyi sözlüğe eklediğini duyurdu.

Merriam-Webster Sözlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, sözlüğe giren 1400 kelime sosyal medya kültürünü ve günlük yaşamı yansıtıyor.

Bu kelimelerden "looksmaxxing", bir kişinin fiziksel çekiciliğini artırmak için aşırı ya da tehlikeli olabilecek adımlar atması anlamıyla sözlüğe girdi.

Cambridge Sözlüğünün 2025'te "yılın kelimesi" olarak seçtiği "parasosyal" de Merriam-Webster'ın sözlüğe eklediği kelimelerden biri oldu. Bu kelime, ünlü ya da kurgusal karakterler başta olmak üzere kişinin tanımadığı birisiyle sahip olduğu tek taraflı duygusal bağ şeklinde tanımlanıyor.

Bir kişinin sosyal medyada çeşitli yollarla İngiliz şarkıcı Rick Astley'nin "Never Gonna Give You Up" şarkısını dinlemesi için kandırılması anlamında kullanılan "Rickroll" kelimesi de yeni eklenen sözcüklerden biri oldu.

Sözlüğe eklenen bir diğer kelime olan "promposal", ABD'de lisenin son yıllarında düzenlenen baloya eşlik etmesi için kişinin "yaratıcı, detaylı ve abartılı şekilde" hazırladığı teklif tanımıyla yer aldı.

Öne çıkan ve son dönemlerdeki trendleri yansıtan kelimelerden biri de "uncanny valley" oldu. Bu kelime, bir oyuncak bebek, yapay zekayla üretilmiş içerik ya da robot gibi insanı taklit etmek için gerçekçi tasarlanan ancak tam olarak gerçekçi olmayan şeye tepki olarak hissedilen tedirginlik veya tiksinti duygularıyla öne çıkan psikolojik etki anlamına geliyor.

Kaynak: AA
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