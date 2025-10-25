Haberler

Mermer Tozundan Dayanıklı Dış Cephe Malzemesi Üretildi

Mermer Tozundan Dayanıklı Dış Cephe Malzemesi Üretildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde geliştirilen yeni ürün, mermer tozunu geri dönüşüm ile kullanarak hafif ve dayanıklı bir dış cephe kaplama materyali elde etti. Proje, sürdürülebilir üretim ve çevre dostu malzeme hedefliyor.

Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) yürütülen çalışmada mermer tozundan binaların dış cephe kaplamasında kullanılacak hafif ve dayanıklı malzeme elde edildi.

AKÜ Mühendislik Fakültesi Yapı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, AA muhabirine, üniversite bünyesindeki Ar-Ge çalışması kapsamında geliştirdikleri dış cephe materyalinin, geri dönüşümden elde edilen mermer tozu ile beyaz çimento ve polimer katkılarla üretildiğini söyledi.

Amaçlarının mermer sektöründe ortaya çıkan mermer tozunu, geri dönüşümü yapılarak sürdürülebilir üretime kazandırmak olduğunu anlatan Demir, şunları kaydetti:

"İki yıldır üzerinde çalıştığımız bu ürün yoğunluğu azaltılmış, oldukça hafif bir cephe kaplama materyalidir. Doğal bir görünümü vardır. Rekabet edebilirlik açısından da oldukça düşük maliyetli bir malzemedir. Her yıl milyonlarca ton mermer tozu atığı ortaya çıkıyor. Bu atıklar çevresel olarak problemler oluşturuyor. Bu atıkların değerlendirilmesi konusunda yapılan bu çalışma, özellikle hem yerli üretim hem de ihracat açısından önem taşımaktadır."

"Yeşil üretim konusunda bu önemli bir proje olacaktır"

Suni mermerin hafif ve doğal görünümlü olması dolayısıyla sürdürülebilir üretim açısından Türkiye için önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Demir, "Bu tamamen geri dönüşüm ürünüdür. Mermer kesilirken ortaya çıkan toz atıklardır. Bunlar 100-200 mikron arasında çok ince çimento tanesi inceliğinde atıklardır. Bunlar da hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Ar-Ge çalışmamız, sürdürülebilir üretim, geri dönüşüm ve yeşil üretim konusunda bu önemli bir proje olacaktır." diye konuştu.

"Talep olması durumunda sektör temsilcileriyle değerlendirebiliriz"

Demir, donma ve çözülme gibi mekanik etkilere karşı da dayanımının yeterli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Afyonkarahisar'daki milyonlarca ton çevresel mermer atığı, dış cephe kaplama malzemesinin ham maddesidir. 1 ton mermer atığından 3 ton suni mermer üretimi yapabiliriz. Özel sektör işbirliğiyle bunun seri üretime geçilerek ülke ekonomisine kazandırılmasını düşünüyoruz. Ürünümüz henüz çok yeni. Talep olması durumunda sektör temsilcileriyle değerlendirebiliriz."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller

Telefon fiyatları düşüyor! İşte etiketleri değişecek modeller
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para

Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği paraya bakın
Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu

Kadınlar gününde kapısına gelen çiçek, servetine mal oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı

Serkan Balcı'nın Deniz Undav için söylediği sözler başını yaktı
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz
Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti
Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

İlginç istek: Cinsiyet partisine katılmak isteyen herkese imza şartı
Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu
Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Sürücüler dikkat, zaman daralıyor! Yaptıran 7 bin TL kârda olacak
Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

Harbiye sahnesinde zor anlar yaşadı! Hastalığını ilk kez açıkladı
Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

7 bin lira taksitle satılacak daireyi bizzat inceledi
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.