Merkezefendi Belediyesi Yenimahalle Taziye Evi'nin Temelini Attı

Törene, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ile Hüdai Tirit, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Yeni tesisin birçok alanda hizmet vereceğini ve vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan , şunları söyledi:

"Yaptığımız insana dokunan projeler, binalar ve yollar ne kadar kullanılırsa bizler de o kadar mutlu oluyoruz. Bizler 50 mahallemizin ihtiyacına yönelik olarak projelerimizi gerçekleştirmeye çalıştık. Kadınlarımızı istihdama yönelterek ve çocuklarımızı eğitimini destekleyecek projeler hayata geçirdik. Ayaklarımız yere sağlam basarak, hemşehrilerimizin taleplerini dinleyip onlara yönelik projeler gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan, yüzünü güldüren ve kalplere dokunan hizmetler yaptık. Hangi mahallenin ne ihtiyacı varsa onların taleplerini tamamladık. Taziye evinde; mescit, mutfak ve taziyelerinizi kabul edeceğiniz büyük bir alan olacak. Yazın sıcakta, kışın soğukta taziyelerinizi kabul ederken artık o sıkıntıları çekmeyeceksiniz. İlçemize ve mahallemize kazandıracağımız 'Yenimahalle Taziye Evi'miz hayırlı olsun."

"ZOR OLAN ZOR GÜNDE YANINDA OLMAK"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ve ekibine teşekkür eden Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, "Belediye başkanlarımız başta olmak üzere bütün siyasiler halkın daha çok mutlu olduğu günlerde yanlarında olurlar. O günleri paylaşmak daha kolaydır ama asıl zor olan zor gününde yanlarında olmaktır. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da Yenimahalle'ye yapmış olduğu taziye evi ile vatandaşların zor anlarında yanında olacak. Başkan Doğan'a insana, kadınlara ve çocuklar dokunan projelere imza attığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İNSANIN KALBİNE DOKUNAN PROJELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"

2019 yılından bu yana Merkezefendi'de hem yapısal hem de sosyal birçok hizmetin yapıldığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Derman ve sosyal belediyecilik adına buradayız. Belediyeciliği sadece kaldırım, taş ve yoldan ibaret saymayarak, insanın kalbine dokunan belediyecilik hizmeti veren Merkezefendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan'ın bir eserinin daha temel atma törenindeyiz. Başkan Şeniz Doğan'ın göreve başladığı günden itibaren ilçeye parklar, sosyal tesisler ve insana dokunur projeler gerçekleştirdi. Bu taziye evini Yenimahalle'ye kazandıran Başkanımız Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum" dedi.

Program yoğunluğu nedeni ile açılışa katılamayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ve Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı'nın da yolladığı tebrik mesajları programda okundu.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, butona birlikte basarak Yenimahalle Taziye Evi'nin temel atma işlemini başlattı.