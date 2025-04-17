Meriç'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 AEA 904 plakalı otomobil ile C.G. idaresindeki motosiklet Adasarhanlı köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü C.G. ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel