Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı

Meriç'te Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Meriç ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Edirne'nin Meriç ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 03 AEA 904 plakalı otomobil ile C.G. idaresindeki motosiklet Adasarhanlı köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü C.G. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.