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Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Ocak, Halk Eğitimi Merkezi kurslarını ziyaret etti

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Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Ocak, Halk Eğitimi Merkezi kurslarını ziyaret etti
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Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, beraberindeki şube müdürleriyle Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret etti. Ziyarette öğretmen ve kursiyerlerle bir araya gelinirken Meriç Alibey Köyü Fıstık Festivali'ndeki çalışma ve katkılar için teşekkür edildi.

Meriç İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Ocak, Halk Eğitimi Merkezinde devam eden kursları ziyaret etti.

Ocak, beraberindeki şube müdürleriyle gerçekleştirdiği ziyarette öğretmen ve kursiyerlerle bir araya geldi.

Ziyarette, Meriç Alibey Köyü Fıstık Festivali'nde gösterilen özverili çalışmalar ve katkılar dolayısıyla öğretmen ve kursiyerlere teşekkür edildi.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Canan Özaltınkıran, kurumda yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında heyete bilgi verdi.

Ziyaret, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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