Meriç-Ergene Havzası Su Kurulu Tekirdağ'da toplandı, su yönetimi planları masada

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Meriç - Ergene Havzası Su Kurulu Toplantısı, su kaynaklarının etkin yönetimi ve verimli kullanımına yönelik koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla Tekirdağ'da gerçekleştirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Toplantı Salonu'nda, Vali Yardımcısı Dr. Harun Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya, Edirne Vali Yardımcısı Önder Coşğun, Kırklareli Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Numan Tüzüner ile Edirne ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürleri katıldı.

Toplantıda ayrıca Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü, DSİ 112. ve DSİ 113. şube müdürlükleri, organize sanayi bölgeleri, belediyeler, üniversite, Ergene Derin Deşarj Genel Müdürlüğü, TESKİ ve ilgili kurumların temsilcileri yer aldı.

Havza ölçekli yönetim planları kapsamında belirlenen tedbirlerin uygulanma durumunun ele alındığı toplantıda, Havza Koruma Eylem Planları, Nehir Havza Yönetim Planları, Taşkın Yönetim Planları, Kuraklık Yönetim Planları ve Sektörel Su Tahsis Planları çerçevesinde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İçme - kullanma suyu havzalarının korunmasına yönelik planların uygulanması, havzadaki içme suyu arıtma tesislerinin durumu, içme suyu kalitesi ve insan sağlığıyla ilgili konular da gündeme geldi.

Su verimliliği çalışmaları ile 2025 yılında gerçekleştirilen havza su kurulu toplantısında alınan kararların takibi ve uygulanma durumu değerlendirildi.

Toplantıda, 2026 yılı Meriç - Ergene Havza Su Kurulu Toplantısı'na yönelik ilave görüş ve gündem maddeleri de ele alındı.

İl su kurulları ile ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, havza sınırları içerisindeki taşkın ve sel baskınlarını önlemeye yönelik tedbirler değerlendirildi.

Yeraltı ve yerüstü su kullanımları, su çekimleri, havzalar arası su transferleri ile yeraltı ve yerüstü su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Kaynak: AA