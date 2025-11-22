Merhamet Damlası Vakfı Türkiye Tanıtım Programı Gerçekleştirildi

Küresel insani yardım kuruluşu Droplets of Mercy'nin (DOM) Türkiye teşkilatlanması olan Merhamet Damlası Vakfının tanıtım programı gerçekleştirildi.

Üsküdar'daki Cemile Sultan Korusunda düzenlenen programın açılışında konuşan Merhamet Damlası Vakfı Türkiye İcra Kurulu Başkanı Abdureşid Eminhaci, vakfın felsefesini ve küresel hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.

Vakfın isminde yer alan "Merhamet Damlası" ifadesinin taşıdığı anlama vurgu yapan Eminhaci, "Yaptığımız en küçük bir iyiliğin bile ne kadar büyük bir etki yaratabileceği inancını taşıyoruz. Tıpkı bir damlanın kurak toprağı yeşertmesi gibi, biz de iyilik damlalarını büyük bir değişim okyanusuna dönüştürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin insani yardım alanında kilit bir merkez olduğunun altını çizen Eminhaci, şöyle konuştu:

"Vakfımız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olarak kurulmuş ve tescil edilmiş, şeffaflığı ve hesap verebilirliği esas alan yasal bir kuruluştur. Türkiye'de özellikle diaspora topluluklarına yönelik destek ile yetim, dul ve dezavantajlı ailelere yönelik yardım çalışmalarımız önemli konumdadır. Aynı zamanda küresel operasyonlarımızı da buradan yönetiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay, Deniz Feneri, İHH ve diğer insani yardım ağlarıyla sürekli iletişim ve işbirliği içinde olacağız ve beraber çalışmayı sürdüreceğiz."

Eminhaci, lansmana katılan tüm katılımcılar adına Sudan'da 100 adet sıcak yemek dağıtıldığını belirterek," Sizlerin, uluslararası ofislerimizin ve hayır kurumlarının desteğiyle belirlenen hedeflere ulaşacağımıza ve kalıcı etkimizi kat kat artacağımıza inanıyorum. Unutmayalım ki birlikte umudu yeniden inşa edebiliriz." dedi.

Vakfın Sudan'da sağlık desteği, Gazze'de su ve gıda yardımları, Pakistan'da "Umut Köyü", Afrika'da su kuyusu gibi çok sayıda projeye imza attığını anlatan Eminhaci, lansmanın Türkiye'deki çalışmaların daha geniş çevrelere tanıtılması için kritik bir adım olduğunu ifade etti.

"Asıl hedefimiz uzun vadeli, sürdürülebilir projeler üretmek"

Droplets of Mercy Küresel Üst Yöneticisi Abdel Hosein, vakfın 22'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Türkiye ofisinin açılmasının önemine işaret eden Hosein, "Çok az umudu olan ya da her şeyini kaybetmiş insanlar için umudu temsil eden bir kuruluşuz. Ana hedeflerimizden biri, yoksul ve kırılgan topluluklara yardım ulaştırmaktır. Fakat işin bir de diğer tarafı var. Asıl hedefimiz uzun vadeli, sürdürülebilir projeler üretmek. Londra, Amerika, Kanada, Malezya, Afrika ve şimdi de Türkiye'de ofislerimiz var." diye konuştu.

Hosein, farklı milletlerden gönüllü ve profesyonel çalışanlara sahip olduklarını dile getirerek, " Gördüğüm tüm kuruluşlar arasında en çeşitli yapılardan birine sahibiz. Keşmirliler, Filistinliler var. Ben Güney Amerikalıyım, bir hayır kurumunda Güney Amerikalı bulmak gerçekten zordur. Bugün bizim için çok önemli bir gün. Artık favori ülkem olan Türkiye'de resmi olarak kayıtlıyız ve faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.