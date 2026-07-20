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Mereto Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" düzenlendi

Mereto Dağı'nda 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği' düzenlendi
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Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'nda düzenlenen etkinlikte doğa, müzik ve astronomi tutkunları bir araya geldi. Katılımcılar gün batımını izleyip teleskoplarla gökyüzünü inceledi. Kaymakam Furkan Başar, etkinliğin ilçenin kültür ve turizmine katkı sağlayacağını belirtti.

Batman'ın Sason ilçesindeki Mereto Dağı'nda "Gökyüzü Gözlem Etkinliği" yapıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Valilik öncülüğünde, Batman Belediyesi, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliğiyle Mereto Dağı'nın zirvesinde düzenlenen etkinlikte doğa, müzik ve astronomi tutkunları bir araya geldi.

Gün batımını izleyen katılımcılar, verilen konserle güzel vakit geçirdi.

Katılımcılar havanın kararmasıyla teleskoplarla gökyüzünü inceleme imkanı buldu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Sason Kaymakamı Furkan Başar da Vali Ekrem Canalp'in destek ve girişimleriyle gerçekleştirilen etkinliğin ilçenin kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

İlk kez düzenlenen organizasyona katılımın yoğun olmasının kendilerini memnun ettiğini ifade eden Başar, gelecek yıllarda etkinliğin daha geniş kapsamlı hale getirilerek Türkiye'nin farklı illerinden çok daha fazla katılımcıyı ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Metin Özmen
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