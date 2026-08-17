Haberler

Uzman Çavuş Kasım Yurt son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş Kasım Yurt son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

HAKKARİ'de merdivenli itfaiye aracı ile 4’üncü kattaki evine girmeye çalışırken yaşanan kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kasım Yurt (36), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

HAKKARİ'de merdivenli itfaiye aracı ile 4'üncü kattaki evine girmeye çalışırken yaşanan kazada hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kasım Yurt (36), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün Hakkari'nin Derecik ilçesinde meydana geldi. Anahtarını evinde unutan Uzman Çavuş Kasım Yurt, 4'üncü kattaki evine girebilmek için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, Yurt'un balkona ulaşabilmesi için merdivenli sepeti binaya yönlendirdi. Merdiven sepetinin balkona tam olarak ulaşmaması üzerine Yurt aşağıya inmeye çalıştığı sırada, itfaiye aracının henüz belirlenemeyen nedenle kayması sonucu araç ile duvar arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Yurt, kaldırıldığı Derecik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yurt'un cenazesi, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine getirildi. Kasım Yurt'un oğlunun tabut önünde, "Baba seni seviyorum, kurban olayım" diye ağıt yakması yürek dağladı. Cenaze namazının ardından Yurt, Çatalhöyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye saldırı tehdidi

Dünyayı tedirgin eden tehdit bu kez İran'dan! ABD'ye süre verdiler

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi

Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu

Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
Emekli Amiral Türker Ertürk tutuklandı

Gözaltına alınan emekli Amiral Türker Ertürk hakkında karar verildi
Arnavutluk'un en çok aranan suçlularından biri Bayraktar İHA ile yakalandı

Ülkenin en çok aranan suçlusu Bayraktar İHA ile yakalandı

Zeytinburnu'nda kepçenin darbesi binanın yıkılmasına yetti

Kepçenin darbesi yetti: 4 katlı bina bir anda yerle bir oldu
Okan Buruk telefonda ikna etti! Galatasaray'ın yeni yıldızı Erzurum'da sahada

Telefonda ikna etti! Cimbom'un yeni yıldızı Erzurum'da sahada olacak
İtalya'ya geri dönebilir! Icardi'ye yeni talip

Icardi'ye yeni talip! Yine turnayı gözünden vuracak

İstanbul Boğazı’nda acil durum alarmı: İHA saldırısına uğrayan dev gemi için trafik çift yönlü kapatıldı

İHA saldırısına uğrayan dev gemi için alarma geçildi