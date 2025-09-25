Haberler

Merdan Yanardağ'ın Beraat Kararı

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 'Düzenin mafyalaşması' başlıklı köşe yazısı nedeniyle yargılandığı davada beraat etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında, 23 Mayıs 2021 tarihinde BirGün gazetesinde yayımlanan "Düzenin mafyalaşması" başlıklı köşe yazısı gerekçesiyle 7 yıl 15 gün hapis cezası verilen kararın istinaf mahkemesinde bozulmasının ardından "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlamasıyla yeniden yargılandığı davanın üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Yanardağ'ın katılmadığı duruşmada avukatı Bilgütay Hakkı Durna hazır bulundu. Savcı önceki duruşmalarda sunduğu esas hakkında mütalaasını tekrar ederek Yanardağ'ın cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, atılı suçun yasal unsurlarının oluşmaması sebebiyle Yanardağ'ın beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
