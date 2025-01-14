Meram'da Hobi Bahçesi Proje Başvuruları Başlıyor
Meram ilçesinde belediyenin hobi bahçesi projesi için başvurular 15-31 Ocak tarihleri arasında çevrim içi olarak alınacak. Hak sahipleri noter kurasıyla belirlenecek.
Meram ilçesinde belediyenin hobi bahçesi projesine başvuruların yarın başlayacağı bildirildi.
Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hobi bahçeleri projesi başvurularının 15-31 Ocak'ta internet üzerinden çevrim içi müracaat edileceği belirtildi.
Başvurular hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı açıklamada, hak sahiplerinin noter kurasıyla belirleneceği ifade edildi.
Açıklamada, sözleşme ve ücretlerle ilgili bilgi de yer aldı.
Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel