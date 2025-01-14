Meram'da Hobi Bahçesi Proje Başvuruları Başlıyor

Meram ilçesinde belediyenin hobi bahçesi projesine başvuruların yarın başlayacağı bildirildi.

Meram Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hobi bahçeleri projesi başvurularının 15-31 Ocak'ta internet üzerinden çevrim içi müracaat edileceği belirtildi.

Başvurular hakkında bilgi paylaşımının yapıldığı açıklamada, hak sahiplerinin noter kurasıyla belirleneceği ifade edildi.

Açıklamada, sözleşme ve ücretlerle ilgili bilgi de yer aldı.