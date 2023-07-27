Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz okullarını ziyaret etti

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yaz okullarını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

Kavuş, Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi'ndeki eğitimlere katılarak öğrenci ve velilerle görüştü.

Yaz okullarının çocukların eğitimine ve sosyal hayatına ciddi destek sağladığını vurgulayan Kavuş, şunları kaydetti:

"Meram Yaz Okulu, 8-10 ve 11-12 yaş gruplarındaki çocuklara hitap ediyor. 4 Temmuz'da başlayan cebir, akıl zeka oyunları, astronomi, bilim ve fen, geometrik motifler, sanat, müzik, robotik kodlama ve e-spor derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Derslerin her biri çocuklarımızın tatillerini en güzel şekilde değerlendirmelerini sağlıyor. Meram'ın yeni nesli, yaz okulumuzda zengin ve nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanıyorlar. Bir şeyi yapmak kadar, nasıl yaptığınız, nasıl bir sonuç aldığınız ve amacınıza ulaşıp ulaşmadığınız da önemlidir. Çocuklarımızın heyecanı ve neşesi doğru yolda doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Allah çocuklarımızın da geleceğimizin de yolunu açık etsin."

Kavuş, çocukların eğitimleri boyunca sık sık ziyaretlerde bulunarak tüm süreci yakından takip edeceğini sözlerine ekledi.