Dem Parti Heyetinden İsveç'te Afrem Süryani Kilisesi'ne Ziyaret

DEM Parti Milletvekilleri Meral Danış Beştaş ve Heval Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de Afrem Süryani/Ortodoks Kilisesini ziyaret etti. Ziyarette Süryanilerin durumu ve Suriye'deki siyasi gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(STOCKHOLM) - Dem Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, İsveç'in başkenti Stockholm'de Afrem Süryani/Ortodoks Kilisesi ziyaret etti.

Meral Danış Beştaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Stockholm'de Ağrı Milletvekilimiz Heval Bozdağ ile birlikte St Afrems Süryani/Ortodoks Kilisesi ziyaret ettik. Metropolit Bünyamin Ataş ile görüştük. Suryanilerin İsveç'teki durumu, Suriye'deki son siyasal gelişmeler, Kürtlerle ilişkiler konusunda değerlendirmelerde bulunduk. Misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

