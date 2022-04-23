Meral Akşener, TBMM'deki 23 Nisan Töreninde Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Karşılaştı - Haberler

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Meral Akşener, TBMM'deki 23 Nisan Töreninde Öğrencilerin Yoğun İlgisiyle Karşılaştı

ANKA - Bengi Soner - Güncel
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Anıtkabir’de gerçekleştirilen törende öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener’le fotoğraf çektirip sohbet eden öğrenciler, “Başkanım sizi çok seviyoruz” dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolasıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törende öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Akşener'le fotoğraf çektirip sohbet eden öğrenciler, "Başkanım sizi çok seviyoruz" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 102. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğrencilerin ilgisiyle karşılaştı.

1979 ve 1982 yılları arasında kendisi de öğretmenlik yapan Akşener, öğrencilere sarılarak fotoğraf çektirdi, bayramlarını kutladı. Öğrenciler, Akşener'e "Başkanım sizi çok seviyoruz" dedi.

ANKA / Bengi Soner - Güncel

Meral Akşener, İYİ Parti, Anıtkabir, 23 Nisan, Güncel, Haberler

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