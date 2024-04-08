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Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı

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Meral Akşener'in İyi Parti'nin 27 Nisan'da yapılacak olağanüstü seçimli kurultayında Genel Başkan aday olmayacağını açıklamasının ardından Genel Merkez'de parti görevlilerinin, Akşener'in özel eşyalarını makam aracına koyarak götürülmesi ANKA Haber Ajansı kameraları tarafından görüntülendi.

KOLTUĞUNA TALİP İSİMLER VAR

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde istenilen sonuçlarının alınamamasının ardından 27 Nisan'da olağanüstü seçimli kurultay kararı almıştı. Akşener'in kurultayda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Partili Musavat Dervişoğlu ve Koray Aydın genel başkanlık için aday olduklarını açıkladılar. Mehmet Tolga Akalın da daha önce genel başkan adayı olduğunu duyurmuştu.

Kişisel eşyalarını toplatan Akşener, makam odasını boşalttırdı

EŞYALARINI TOPLATTI

Akşener'in açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Merkezi'nde görevliler, Meral Akşener'in özel eşyalarını toplayarak makam aracına taşımalarını ANKA kameraları görüntüledi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Meral Akşener İYİ Parti Partiler Politika Güncel Haberler

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