Meral Akşener'in otobüsünün yolunu kesen genç böyle seslendi: Başkanım bizi kurtarın

İYİ Parti'nin il kongresi için Şanlıurfa'ya giden Genel Başkan Meral Akşener'in otobüsünün yolunu kesen bir genç "Başkanım bizi kurtarın" diye bağırdı. Gencin çağrısını yanıtsız bırakmayan Akşener "Beraber kurtaracağız, beraber kurtulacağız" ifadesini kullandı. Öte yandan yol boyu parti otobüsünün peşinden koşan çocuklar da Akşener'in yanındaki Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar otobüse, "Fakıbaba, Fakıbaba" diye bağırdı.

Diyarbakır kongresi ve bu ildeki temaslarının ardından kara yoluyla Şanlıurfa'ya giden Akşener, havaalanından kalacağı otele geçerken yolu birçok yerde kesildi.

PARTİLİLER OTOBÜSÜN YOLUNU KESTİ

Yanında bir süre önce AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa eden Ahmet Eşref Fakıbaba ile birlikte vatandaşları selamlayan Meral Akşener'in bulunduğu otobüsün yolu partililer tarafından sık sık kesildi.

"BAŞKANIM BİZİ KURTARIN, KURTARIN"

İyi Parti otobüsünün yolunu kesen bir genç cama yanaşarak, "Başkanım bizi kurtarın. Kurtarın" diye bağırdı. Akşener de gence, "Beraber kurtaracağız, beraber kurtulacağız" dedi.

"LÜTFEN BAK, LÜTFEN"

Bunun üzerine genç "İnşallah" yanıtını verdi. Bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı, "Birlikte kurtaracağız. Birlikte kurtulacağız" şeklinde devam edince, genç, "Lütfen bak, lütfen bak" dedi.

ÇOCUKLAR OTOBÜSE "FAKIBABA, FAKIBABA" DİYE BAĞIRDI

Yol boyu parti otobüsünün peşinden koşan çocuklar da Akşener'in yanındaki Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklar otobüse, "Fakıbaba, Fakıbaba" diye bağırdı. Fakıbaba da çocuklara el sallayarak karşılık verdi. Bu ilgiye Meral Akşener de kayıtsız kalamadı ve "Bak Fakıbaba diyorlar. Harika ya" dedi. Akşener'in kaldığı otelin önünde toplanan çok sayıda partili de müzik eşliğinde sevgi gösterisinde bulundu.