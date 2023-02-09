Meral Akşener deprem bölgesinde! Dört gündür neden yok diyenlere de cevap verdi

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen iki büyük depremin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener deprem bölgesine gitti. Bölgeye gitmek için neden 4 gün beklediğini de açıklayan Akşener bir depremzedeye, "Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim." dedi.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki depremler; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

"İLK ÜÇ GÜN BİLEREK GELMEDİM"

Siyasi parti liderleri de ilk günden bu yana deprem bölgesine giderek çalışmaları yerinde izliyor. İYİ Parti lideri Akşener'in dört gündür bölgeye gitmemesi tartışılıyordu. Akşener, bugün bölgeye giderek, "Ben bunun tecrübesini yaşadığım için ilk 3 gün bilerek gelmedim çalışmalara engel olmayayım diye. Ama göreceksiniz buradan hiç gitmeyeceğim." açıklamasını yaptı.

"SİZLERİ GÜNDEMDE TUTACAĞIZ"

Akşener sözlerinin devamında depremzedeye, "Bundan sonra buralarının adını, sizleri devamlı gündemde tutacağız. Çünkü onu yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.