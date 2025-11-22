Haberler

Menteşe'de Şantaj Çetesi Çökertildi

Menteşe'de Şantaj Çetesi Çökertildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sosyal medya ve arkadaşlık uygulamaları aracılığıyla erkekleri müstehcen görüntülerle tehdit eden 5 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, mağdurlardan para talep ederek şantaj yaptığı tespit edildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, sosyal medya ve arkadaşlık uygulamalarından erkekleri müstehcen görüntülerle tehdit ederek para istediği iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menteşe'nin Kötekli Mahallesi'nde, arkadaşlık uygulamalarında sahte profillerle erkek kullanıcıları hedef alan şüphelileri belirledi. Şüphelilerin, görüntülü görüşme sırasında mağdurların müstehcen görüntülerini kayda aldıktan sonra iletişimi WhatsApp üzerinden sürdürdüğü, bu görüntüleri şantaj amaçlı kullandığı tespit edildi. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri, dün düzenlenen operasyonda Melisa Ç., kardeşi Elisa Ç., Sevkan G., Yunus Emre Ö. ve Hasan D.'yi gözaltına alındı.

Mağdurların aile bireylerine ifşa edilme tehdidiyle para istendiği, ödeme yapılmaması halinde görüntülerin yakınlara gönderildiği belirlendi. Soruşturmada, şüphelilerin özellikle şikayette bulunmaktan çekinebilecek kişileri hedef aldığı, mağdurların aile bireylerine ait telefon numaralarını yasa dışı panel uygulamaları üzerinden temin ettiği ortaya çıktı. Banka hesaplarının incelendiği öğrenilen şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu

Zirveye damga vuran an: Erdoğan konuşurken gelip uyardı
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu: Eldeki tek delil...

Acılı aile sessizliğini bozdu! Eldeki tek delil...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Kadro dışı kalan Cenk Tosun'a büyük şok

Kadro dışı kalan Cenk'e büyük şok
İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki

İçişleri'nin Mansur Yavaş kararına Özgür Özel'den ilk tepki
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
Fenerbahçe'ye Merih Demiral transferinde şok engel

Fenerbahçe'ye Merih transferinde şok engel
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.