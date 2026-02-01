Haberler

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 1 gün sonra yaşamını yitirdi

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü 1 gün sonra yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Sertaç Yılmaz tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olayda alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü tutuklandı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde dün otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Sertaç Yılmaz (30), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz'ın kullandığı 48 AHY 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada sürücü Yılmaz ile arkasındaki Feriha Katan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Elmacık kemiğinde ve çenesinde kırıklar oluşan Katan ile dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alınan Yılmaz, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Yılmaz, bugün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Katan'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

1.48 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla'nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla'nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsü Yılmaz'ın ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, dün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı

Katliam gibi bir kaza daha! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

Hamaney açık açık meydan okudu: Bunu yapmaya kalkarsan...
Mide bulandıran dosyadan prenses de çıktı! Bu iddia doğruysa ülke fena karışır

Mide bulandıran dosyadan prenses çıktı! Bu iddia doğruysa ülke karışır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı

Havada büyük panik! Yolcu uçağı Ankara'ya acil iniş yaptı
ABD bugün İran'a saldıracak mı? Trump'tan son dakika açıklaması geldi

İran'ı bugün mü vuracak? Trump'tan son dakika açıklaması geldi
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin

"Fabrikalarımız eleman bulamıyor, 20 bin kişi gelsin hemen işe alalım"
Ünlü rapçi Blok3 trafik denetiminde alkollü yakalandı, aracı trafikten men edildi

Şarkıları kaldırılmıştı, şimdi de milyonluk aracına el kondu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
ABD'li milyarder Epstein, eski MI6 ve Mossad mensupları yardımıyla Libya'nın varlıklarına göz dikmiş

Sadece sapık değilmiş! İşte parasına göz diktiği ülke