Menteşe Belediyesi Üreticilere Saman Balyası Dağıtıyor

Menteşe Belediyesi; Kıran, Yeşilyurt ve Kafaca mahallelerinde hasadı yapılan karakılçık buğdayından elde edilen sapları saman balyası olarak üreticilere dağıttı.

Menteşe Belediyesi'nin üreticiye desteği sürüyor. Menteşe Belediyesi'ne ait alanlarda buğday hasadından elde edilen saman balyalarını ihtiyaç sahibi üreticilere ücretsiz dağıtarak destek vermeye devam ettiklerini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Akkaya (Dirgeme) Mahallesi'ndeki saman balyası dağıtımında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hayvan üreticileri, ekonomik kriz nedeniyle zor günlerden geçiyor. Mazotun, yemin, gübrenin artan fiyatları, üreticilerimizi ve çiftçilerimizi zorlamaya devam ediyor. Çiftçilerimiz, üretmek için büyük bir mücadele veriyor. Bu nedenle üreticilerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Kendi arazilerimizde buğday hasadından elde ettiğimiz saman balyalarını her yıl muhtarlarımız ile birlikte belirlediğimiz ihtiyaç sahibi üreticilerimize ücretsiz olarak dağıtıyoruz. Geçtiğimiz yıl Muratlar, Gazeller, Avcılar, Kuzluk, Göktepe, Sungur, Fadıl, Özlüce, Taşlı mahallelerimiz ile Taşlı Dereboyu mevkiinde saman balyası dağıtmıştık. Bu yıl da Salihpaşalar, Akkaya, Taşlı, Çakmak, Derinkuyu, Fadıl, Dağpınar mahallelerimiz ile Derinkuyu Kestane mevkiinde, mahalle muhtarlarımız ile birlikte belirlenen ihtiyaç sahibi üreticilere ve çiftçilere 210 saman balyası dağıttık. Menteşe Belediyesi olarak, üreticilerimize ve çiftçilerimize imkanlarımız dahilinde destek vermeye devam edeceğiz."