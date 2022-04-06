Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti - Haberler

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Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti

Bültenler - Güncel
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Menteşe Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclis toplantısı gerçekleşti

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş başkanlığında yapılan ve 10 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, encümen üyelikleri ile belediye komisyon seçimleri yapıldı.

Buna göre; Belediye Encümenliğine Erkan Aydın, Gonca Köksal, Hakan Ünsal oy çokluğu ile seçildi.Meclis Komisyon üyelikleri ise şu isimlerden oluştu;

Plan ve Bütçe Komisyonu; Mustafa Yörük, Nail Kızıl, Bahattin Gür, Tahir Özsoy, Miraç Özcan

İmar Komisyonu; Gonca Göksal, Şahin Kırkan, Gökay Çakmak, İsmet Karakuş, Selim Bağcıoğlu

İnceleme Komisyonu; Nevzat Sarıçoban, Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Teslime Güven Doğramacı, Aykut Çekiç, Miraç Özcan

Çevre ve Sağlık Komisyonu; Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Esin Ayşe Atıl, Erhan Çetinkaya, İbrahim Çoban, Yasin Korkmaz

Tarım ve Hayvancılık Komisyonu; Tuncay Onargan, Mehmet Güven, Arif Bişen, Hasan Çolak, Yasin Korkmaz,

Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonu; Çiğdem Sandıkçıoğlu Başarır, Esin Ayşe Atıl, Gökay Çakmak, Emine Dal Kılıçaslan, Yasin Korkmaz

Toplantıda 2021 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Bültenler / Güncel

Hakan Ünsal, Erkan Aydın, imar, Güncel, Haberler

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