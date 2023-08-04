Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu'ndan Nikah İşlemleri Hakkında Açıklama

Menteşe Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından bu yılın ilk 7 ayında 407 nikah işlemi gerçekleştirildi. Nikah işlemlerinin 29'u yabancı uyruklu evliliği olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yıl toplam 707 nikah işlemi gerçekleştirildiğini, bu yılın ilk 7 ayında 407 nikah işlemi yapıldığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; 'Geride bıraktığımız yıl toplam 707 nikah işlemi gerçekleşirken 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 3'ü cezaevinde olmak üzere 407 nikah işlemi gerçekleştirildi. Nikah işlemlerinin 29 tanesi yabancı uyruklu. Ocak-Temmuz döneminde en fazla nikah işlemi ise 125 nikahla Temmuz ayında gerçekleşti. Bu süreçte ben de gençlerimizin istekleri çerçevesinde nikahlarını kıyarak, yeni evlenen çiftlerimizin mutluluklarına ortak oldum. Hayatlarını birleştirerek bir yuva kuran ve bu kutsal birlikteliğe imza atan bütün çiftlerimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum' dedi - MUĞLA