Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın dedesinin evine molotoflu saldırıda 2 tutuklama

Menteşe Belediye Başkanı Aras'ın dedesinin evine molotoflu saldırıda 2 tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesinin evine yönelik molotofkokteyli ile saldırı düzenleyen 16 ve 15 yaşındaki iki çocuk tutuklandı.

Muğla'da Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin evine molotofkokteyli ile saldıran 2 çocuk tutuklandı.

BELEDİYE BAŞKANININ DEDESİNİN EVİNE MOLOTOFLU SALDIRI

Olay, dün saat 22.10 sıralarında Muslihittin Mahallesi Doğan Sokak'ta meydana geldi. Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras'ın dedesi ve anneannesinin yaşadığı evin balkonuna molotofkokteyli atılmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 ÇOCUK TUTUKLANDI

Ekiplerin çalışması sonucu saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen 16 yaşındaki Y.D.K. ve 15 yaşındaki M.C.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece, "Nitelikli hırsızlık" ve "Kasten yangın suretiyle mala zarar verme" suçlarından ayrı ayrı ceza alarak, tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Özgür Çelik'in yerine Gürsel Tekin kayyum olarak atandı

Özgür Çelik'in koltuğuna oturacak! İşte ilk sözleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.