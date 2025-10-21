Mental Sağlık İçin İstanbul'a Bisikletle Geldi

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşayan Nick Cresswell, mental sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden çocukluk arkadaşı anısına başlattığı ve İstanbul'da sona erecek yardım amaçlı bisiklet turunda Edirne'ye ulaştı.

Makine mühendisi 38 yaşındaki Cresswell, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere, Edinburgh kentinden 14 Haziran'da başlattığı yolculukta Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığını söyledi.

Yolculuğu, geçen yıl mental sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden arkadaşı Dan Land anısına gerçekleştirdiğini belirten Cresswell, "Birleşik Krallık'ta intiharları önlemek için çalışan bir hayır kurumu olan CALM için seyahat ediyorum. Bu seyahate geçen yıl arkadaşımı kaybettikten sonra karar verdim. Zihinsel sağlık sorunlarıyla mücadele etti. Ona yardım edemedim. Bu yolculukla diğer insanlara yardım edebilmeyi umuyorum." dedi.

Cresswell, arkadaşı Dan'in her zaman sevgi dolu ve nazik bir insan olduğunu aktararak, kendisine gösterdiği nezakete onun anısını yaşatarak karşılık vermek istediğini dile getirdi.

"Şu ana kadar 5 bin pound bağış topladı"

Yolculuk sırasında tanıştığı insanların seyahatin uzunluğu nedeniyle şaşırdığını ifade eden Cresswell, "Bunu yapıyorsan çıldırmış olmalısın, çok uzağa gidiyorsun.' diyorlar. Ama hangi amaçla yaptığımı öğrenince olumlu tepki gösteriyorlar. Yolculuk sırasında karşılaştığım herkes arkadaşça davrandı." diye konuştu.

Cresswell, şu ana kadar 5 bin pound yardım topladığını ve bu miktarı artırmayı hedeflediğini belirtti.

Yardım kuruluşu yetkililerinin bu seyahat fikrini olumlu karşıladığını aktaran Cresswell, şunları kaydetti:

"Yardım için ne yapmam gerektiğini düşündüm. Uzun bir bisiklet yolculuğu yapmamıştım. Bunun Birleşik Krallık'tan uzak bir yer olması gerektiğini düşündüm. İstanbul, Asya ile Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor, Avrupa'yı tamamıyla geçip seyahati bitirmek için doğal bir yer olacağını hissettim ve yolculuğumu İstanbul'da bitirmeye karar verdim. 14 Haziran'da başladığım yolculuğumda 4 ayı geride bıraktım. Şimdiye kadar 6 bin 200 kilometre yol kat ettim. 19 ülkeden geçtim. Ren Nehri boyunca Alpler'e doğru seyahat ettim. Ardından İtalya ve yeniden Alpler'i geçtim. Avusturya, sonrasında Balkan ülkeleri, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaştım. Çadırda, evlerde, hostellerde ve otellerde konakladım, günde ortalama 60 kilometre yol kat ettim"

Cresswell, eski işvereninin de seyahat projesini duyunca kendisine destek sağladığını belirterek, "Projemden bahsettiğimde cömert şekilde bir bağış yaptılar. İstanbul'da da bir ofisleri var. Oraya gidip destekleri için minnettar olduğumu ileteceğim." ifadelerini kullandı.