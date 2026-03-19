Haberler

EKMUD'dan meningokok hastalığından korunmak için "aşı" önerisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD), meningokok hastalığından korunmak amacıyla aşı yaptırılması gerektiğini vurguladı. Hastalığın görülen sıklığı ve riskleri hakkında bilgi verilerek, çocuklar ve gençlerin risk grubu olarak aşılanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "Dünya genelinde yılda yaklaşık 1,2 milyon meningokokal hastalık meydana gelmektedir. Bunların yüzde 10'a yakını ölüm, yüzde 10-20'ye yakını da uzuv kaybı, mental gerilik, ciltte nekroz, duyma kaybı ile sonuçlanmaktadır." bilgisine yer verildi.

Hastalığın insandan insana damlacık yoluyla bulaştığını, yakın temas, öksürük, hapşırık gibi durumların yayılımı artırabildiğine işaret edilen açıklamada, bu nedenle kalabalık ortamlarda yayılımın daha hızlı olabildiği vurgulandı.

Açıklamada, hastalıktan korunmada en iyi yöntemin aşı ile bağışıklama olduğuna işaret edilerek, hastalığın Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından aşıyla önlenebilir hastalıklar grubunda tanımlandığının altı çizildi.

Açıklamada, öncelikle çocuklar ve gençler olmak üzere risk gruplarına meningokok aşılarının uygulanması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

