Üye Girişi
Haberler

Bolu Mengen'de Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:

Bolu'nun Mengen ilçesinde düzenlenen 'Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü'ne, Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut ve birçok siyasi parti temsilcisi, daire amiri, öğretmen, vatandaş ve öğrenci katıldı. Yürüyüş, Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun kabrinin bulunduğu Dereköy Mezarlığı'nda sona erdi. Yapılan dua ve fidan dikiminin ardından Kızılay tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde "Şehitlere Saygı ve Doğa Yürüyüşü" yapıldı.

Mengen Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, daire amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin mücadelelerini vatan, millet ve ezan için verdiklerini belirterek, "Allah onlardan razı olsun. Bastığımız toprakları bizlere vatan kurarak şehit oldular. Bizlere düşense birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek bu bayrağı daha yükseklere taşımaya gayret etmek olacaktır. Şehit ailelerimiz milletimizin başının tacıdır." ifadesini kullandı.

Terminal bölgesinden başlayan yürüyüş, Dereköy Mezarlığı'nda Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun kabrinin başında son buldu.

İlçe Müftüsü Mehmet Özcan tarafından yapılan duanın ardından şehidin kabrine gül ve mezarlığa fidan dikildi, ardından Kızılay tarafından yemek ve çay ikramı yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Turhan Bulut Asteğmen Kızılay Dereköy Mengen Piyade Bolu Etkinlik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEVA Partisi Elmadağ adayı Emre Turan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çubuk adayı Muhammed Ali Sungur kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu? Antalya deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 10 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! DEM Parti Denizli Sarayköy Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Sarayköy adayı Şaban Badak kimdir? DEVA Partisi Çankaya adayı Selin Karsak Karaduman kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çamlıdere adayı Mert Yiğit Doğanay kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Pamukkale Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Pamukkale adayı Ayşe Levzan Süzük kimdir? DEVA Partisi Beypazarı adayı Nursel Özer kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Denizli Merkezefendi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Merkezefendi adayı Hasan Eliş kimdir? DEM Parti Denizli Honaz Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Denizli Honaz adayı Mecbure Karabalık kimdir? DEM Parti Bursa Yıldırım Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yıldırım adayı Mahkum Taş kimdir? DEM Parti Bursa Yenişehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Yenişehir adayı Yusuf Zana Toprak kimdir? DEM Parti Bursa Orhangazi Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Orhangazi adayı Mecit Akgüç kimdir? DEVA Partisi Bala adayı Rasim Atan kimdir? 2024 DEVA Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Bursa Nilüfer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Bursa Nilüfer adayı Mazlum Taş kimdir?
title