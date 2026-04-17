Bolu'dan kısa kısa

OPET Mengen Pazarköy Cezmi Bilgin Aşçılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk mezunlarını verdi

?Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninde konuşan Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, "Bugün burada aşçılık mirasının usta ellerden yeni ellere devrolmasına şahitlik ediyoruz. Kepçeyi devredenlere hayat boyu başarılar diliyorum." dedi.

Mengen Belediye Başkanı Vural Turan ise Mengen'e aşçılık mesleğinin geliş hikayesine değinerek, Osmanlı döneminde yaşanan süreci anlattı.

Turan, "Atalarımızdan öğrendiklerimizi evlatlarımıza aktarıyoruz. Hayata 2-0 önde başlıyorsunuz. Mengen'den mezun olmak herkese nasip olmaz." ifadesini kullandı.

Okulun ilk mezunları adına konuşma yapan Sude Nur Döngel de emeği olanlara teşekkür ederek öncü olmanın verdiği gururu dile getirdi.

Törende, "Osmanlı Mutfağı" ve "Modern Mutfak" kategorilerinde uluslararası başarılara imza atan ve madalya kazanan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

?Okulun ilk mezunları, kendilerinden sonra gelecek nesillere örnek olacak bir geleneği de başlattı. "Kepçe Devir Teslim Töreni" ile 12. sınıf öğrencileri, kepçeleri 11. sınıf öğrencilerine devretti.

Tören öğrencilerin kep atılmasıyla sona erdi.

Yeniçağa'da mera ıslahı çalışması yapıldı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Akıncılar köyü yaylasında, mera ıslah çalışmaları kapsamında gübreleme uygulaması gerçekleştirildi.

Muhtar Mustafa Ergin'in girişimleri sonucu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında toplam 5 ton gübre, mera alanlarına uygulandı.

Çalışmayla mera alanlarının verimliliğinin artırılması ve hayvancılığa daha kaliteli otlak alanları kazandırılması hedefleniyor.