İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Ekiplerin yaptığı aramada 2 bin 178 sentetik hap, 1 ruhsatsız silah ve şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak T.K., Ş.T. ve D.K. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ş.T'nin, uyuşturucu madde ticareti yapma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.