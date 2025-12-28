İzmir'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Menemen ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli tutuklandı. Yapılan aramada 2 bin 178 sentetik hap ve bir ruhsatsız silah ele geçirildi. Şüphelilerden biri, uyuşturucu suçlarından aranan bir hükümlü.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Esatpaşa Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.
Ekiplerin yaptığı aramada 2 bin 178 sentetik hap, 1 ruhsatsız silah ve şarjörü ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak T.K., Ş.T. ve D.K. gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ş.T'nin, uyuşturucu madde ticareti yapma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi.