İzmir'de son tüketim tarihi geçmiş ürün tespit edilen markete yasal işlem

İzmir'in Menemen ilçesinde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünlerin tespit edildiği marketle ilgili yasal işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, bir zincir marketin Koyundere Mahallesi'nde bulunan bir şubesinde denetim yaptı.

Denetimde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalaj bütünlüğü bozulmuş 42 kilogram kanatlı eti, tatlı, süt, şarküteri ile sandviç ürünleri tespit edildi.

Söz konusu ürünler imha edildi, zincir marketle ilgili yasal işlem başlatıldı.