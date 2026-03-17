Menemen'de Araç ve İşyerine Silahlı Saldırı Yapan 2 Şüpheli Tutuklandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde bir araca ve bir iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bir araca ve işyerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sebebiyle çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında silahlı saldırıları F.K. ve E.A.'nın gerçekleştirdiği belirlendi. Şüpheliler, özel harekat ekiplerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

