Haberler

Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otobüsle hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde bir belediye otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 43 yaşındaki Emre Dumanlar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde belediye otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki Emre Dumanlar (43) hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Menemen ilçesi Günerli Mahallesi'nde meydana geldi. Çiğli'den Foça yönüne giden A.B. (62) yönetimindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi'ne giriş yapmak için kavşağa dönmeye çalıştığı sırada, karşı yönden gelen H.B.'nin (24) kullandığı 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda oturan evli, Petkim'de çalıştığı öğrenilen 2 çocuk babası Emre Dumanlar hayatını kaybetti. Sürücü H.B. ile arka koltukta bulunan ve Star Rafinerisi'nde çalıştığı öğrenilen E.Ç. (47) ise yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Dumanlar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın hayatını kaybeden Dumanlar'ın kendisi gibi Aliağa'da çalışan arkadaşları ile işe giderken yaşandığı belirlendi.

Dumanlar'ın cenazesinin yarın Hatundere Mahallesi'nde öğlen namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği bildirildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Hanuka Bayramı kutlamalarındaki saldırı sonrası İsrail'den açıklama: Defalarca söyledik

Hanuka kutlamalarını kana bulayan saldırı sonrası İsrail'den açıklama
Ela Rümeysa Cebeci'nin telefonundan çıkan görüntü! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba

Ünlü spikerin telefonundan çıktı! İddia da Cem Yılmaz detayı da bomba
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
İki penaltı kurtaran Muslera Estudiantes'i şampiyon yaptı

Yok artık Muslera! Şampiyonluk maçında neler yaptı neler
Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni

Google'a bu rakamı yazınca ekran sallanmaya başlıyor! İşte nedeni
Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Kadın spiker her şeyi anlattı: Akif'le sevişirken Mustafa da geldi
Bir devir sona erdi! John Cena, 23 yıllık WWE kariyerini sonlandırdı

Milyonlarca insana güreşi sevdiren John Cena'dan dramatik veda
Galatasaray'dan TFF'ye başvuru

Süper Lig devinden TFF'ye başvuru: Maçımızı 1 gün öne çekin
Konya'da 1 kişi otomobilde ölü bulundu

Otomobilde ölü bulundu! Olayla ilgili 1 kişi gözaltında
Sergen Yalçın'dan Trabzonspor'a karşı ilk 11'de sürpriz tercih

Bu akşam Trabzonspor'a karşı ilk 11'de büyük bir sürpriz yapıyor
title