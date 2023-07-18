Menemen'de Öldürülen Bekçi Semih Yalvarıcı Toprağa Verildi

İzmir'in Menemen ilçesinde komşusu tarafından öldürülen çarşı ve mahalle bekçisi Semih Yalvarıcı'nın cenazesi toprağa verildi. İl Emniyet Müdürü, Belediye Başkanı ve Kaymakamın katılımıyla yapılan cenaze töreninde Yalvarıcı'ya son görev yapıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir'in Menemen ilçesinde, komşusu Emirhan Aytekin tarafından pompalı tüfekle öldürülen Menemen ilçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli çarşı ve mahalle bekçisi evli ve bir çocuk babası Semih Yalvarıcı otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Semih Yalvarıcı'nın cenazesi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ve Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz'ın katılımıyla Mahkeme Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Menemen Kesikköy Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Ertuğrul KOÇAK / İZMİR,-