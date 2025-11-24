Haberler

Menemen'de Çöp Depolama Alanında Yangın

Güncelleme:
İzmir'in Menemen ilçesindeki çöp depolama alanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

İzmir'in Menemen ilçesinde çöplerin depolandığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Menemen Belediyesine ait Kazımpaşa Mahallesi'ndeki çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alındı.

Plastik ve ahşap malzemelerin de tutuşmasıyla etrafı yoğun duman kapladı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Alevlerin sıçradığı bir konteynerde ise hasar oluştu.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
