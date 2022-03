Menemen Belediyesi, halk sağlığına önem veren bir çalışmaya imza attı

MENEMEN, İZMİR (Bültenler) - Cumhuriyet Meydanı'na getirilen Mobil Tarama Aracı'nda 1 ay boyunca isteyen tüm vatandaşlara ücretsiz olarak kolon, meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılacak. Menemenlilere ulaşma noktasında da Menemen Belediyesi, aile hekimleri, Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi ve muhtarlar aracı olacak.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan ve eşi Filiz Pehlivan, İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Emre Çetinkol, Bakırçay Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Emin Erbaycu, siyasi partilerin temsilcileri, İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

MİKROP HİKMET SAHNE ALDI

Yoğun katılımın olduğu programda ilk olarak birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer alan İzmirli sanatçı Mikrop Hikmet sahne aldı.Projeye destek veren her kuruma teşekkür eden Mikrop, "Bana bu davet geldiğinde hiç tereddüt etmeden kabul ettim. Bu projede dikkat çekilmesi en önemli nokta hayatın ta kendisidir. Bu açıdan kanserde erken tanının hayat kurtaracağını unutmamak gerekir" dedi.

Daha önce kanseri yenen Kanserle Dans Derneği Başkan Yardımcısı Güzin Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Önce ailem sonra 'kanserle dans' olmasaydı şu an yaşamıyordum. Biz kanserle dans ederek onunla alay ediyoruz. Hastalığım süresince ben hiçbir zaman 'kanserim' demedim. Kendime 'bu bir grip gibi bu da geçer' dedim. Ve buna inandım. Eşim, ailem, akrabalarım, can dostlarım arkadaşlarım hep yanımda olup destek oldular. Toparlandım araştırdım. Bu hastalığın benden aldıklarını bana ne öğrettiğini, hayatıma neler kattığını düşündüm. Kanserle Dans Derneğine gönüllü olarak girerek, çok güzel dostluklar edindim. Bu alanda çalışan birçok sivil toplum kuruluşları gibi bizler de elimizden geldiğince kanser farkındalığı için ekip halinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

ALMURADOVA: TESTLERİNİZİ DÜZENLİ YAPTIRIN

Tıbbi onkoloji uzmanı Dr. Elvina Almuradova ise, kansere yakalanma oranlarının tüm dünyada her geçen yıl daha da arttığını belirterek, erken tanının tedavide başarıyı yükselten en önemli etkenlerden biri olduğunu söyledi. Almuradova, "Her bireyin kanser riski bulunmaktadır ve bunu önlemek için tarama testleri çok önemlidir. Özellikle ailesinde kanser tanısı olan ya da kansere bağlı ölüm gerçekleşen kişilerin zamanı geldiğinde taramalarını düzenli olarak yaptırmaları, oluşabilecek hastalığın erken tespit edilerek tedavi edilmesine veya önlenmesine katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

FİLİZ PEHLİVAN'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Projeye gönüllü destek veren Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın eşi Filiz Pehlivan, kanseri nasıl yendiğini anlatırken duygu yüklü anlar yaşadı.

Sağlığın her zaman her şeyden daha önemli ve öncelikli olması gerektiğini ifade eden Filiz Pehlivan, "Ne yazık ki çoğumuz bunu ancak sağlığımızı kaybettiğimizde anlıyoruz. 3 yıl önce ben de böyle bir rahatsızlıkla tanıştım. Rahatsızlığımı biraz da tesadüfen erken fark ettik. Tedavimle ilgili de hiç zaman kaybetmedim. Hastalık benim için ağır, yorucu ve yıpratıcı bir tecrübe oldu. Fakat inancımı hiç kaybetmedim. Sevenlerimin sağlam duruşları, moral motivasyonları beni daha da güçlü yaptı. Bana hiçbir olumsuzluğu hissettirmediler. O yüzden onlar benim gerçek kahramanlarım.

Tüm bu sorunları geride bıraktıktan sonra eşime, dostuma, çevremde kim varsa hepsine kontrollerini aksatmamaları konusunda resmen baskı yaptım. Hala bu konuda kendimi ilginç bir biçimde sorumlu hissediyorum. Çünkü bu beladan kurtulmanın en etkili yolu geç kalmamak. Bu konuda elimizdeki en güçlü silahımız zamanında yaptıracağımız periyodik kontroller. Bu hastalığı yenmiş biri olarak buradayım ve bu hastalıkla mücadele eden hastalara moral verebilmek için bu projede yerimi aldım.Gelin hep birlikte 'Menemen'de hayata zaman tanıyalım" şeklinde konuştu.

ÇETİNKOL: YARIN GEÇ OLMASIN

İzmir Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Emre Çetinkol, "Ülkemizde her 5 ölümden birinin kanser nedeniyle gerçekleştiği görülmektedir. Yarın geç olmasın… Erken tanı konmuş ve uygun şekilde tedavi edilmişse birçok kanserin iyileşme ihtimali de yüksek olduğu bilinen bir gerçektir. Siz de kanserden korunmak ve kendinize uygun taramaları yaptırmak için Toplum Sağlığı Merkezlerine (TSM) bağlı Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) ve Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) başvurabilirsiniz" dedi.

AYDIN PEHLİVAN: ERKEN TEŞHİS, HAYAT KURTARIR

Daha önce kendisinin de bir hastalık geçirdiğini dile getiren Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da, "Kanser, henüz tedavisi tam olarak bulunmuş bir hastalık değil. Ayrıca kanser, tek bir türü olan bir hastalık da değil. Pek çok farklı türleri var. Kanserden korkmak değil, kanser konusunda bilgilenmek, bilinçlenmek önemli. Çünkü bu hastalıkla mücadeledeki en önemli silahımız erken teşhis. Yani şansımız biraz da kendi elimizde. En önemli detay ise sağlıklıyken kontrollerimizi tam ve düzenli yaptırmaktan geçiyor.

Her zaman tetikte olunması gereken bu tehlikeli hastalıkla olan sınavımızdan başarıyla çıkmış şanslı ve bugün için deneyimli bir aileyiz. Bu deneyimimizin gerçekten bir işe yaraması adına bugün burada bu anlamlı organizasyondaki sorumluluğumuzu güçlü biçimde aldık. Bu çalışmaya pek çok duyarlı sivil toplum kuruluşumuz da kendi örgütlü yapılarıyla katkıda bulunuyorlar.

Bu birlikteliğe her zaman, her koşulda ve her konuda ihtiyacımız var. Hep söylediğimiz gibi, 'mesele birlikte yapmak.' Bizim hizmet ve sorumluluk anlayışımız tam olarak bu. İnanıyorum ki bu illet hastalıkla mücadelemizde de birlikte çalışarak çok daha önemli başarılara ulaşacağız. Unutmayalım ki bugün sağlıklı olan her insan aslında bir kanser hastası adayıdır. Dilerim birlikte güçlendireceğimiz bu organizasyon tüm kanserle mücadele edenler için gerçek bir umut olur.Ben bir kez daha 'Kanserde erken teşhis, hayat kurtarır' diyerek, şahsım ve Menemen Belediyesi olarak, kanserle mücadelenin her zaman destekçisi olacağıma canı gönülden söz veriyorum. Bu projede yer alan her kuruma, her bireye teşekkürü bir borç biliyorum" diye konuştu.

Protokol üyeleri konuşmaların ardından, Mobil Tarama Aracı hakkında bilgi aldı. Toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Bültenler / Güncel